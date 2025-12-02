Critica el «abandono» del cementerio de Guadalajara

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Juan Flores, ha trasladado este martes a los medios de comunicación el estado de «abandono» en el que se encuentra el cementerio municipal y de la la «falta de respuesta» del Gobierno municipal ante esta cuestión.

«Nos vemos obligados a hablar de nuevo de un servicio público completamente degradado por la señora Guarinos, con deficiencias graves que no denunciamos nosotros, si no los propios trabajadores, y por el que hemos preguntado ya en dos ocasiones en el pleno municipal y hemos obtenido poca o nula respuesta», ha asegurado.

Flores ha enumerado las «serias carencias» del camposanto de la ciudad, entre las que se encuentran «sepulturas nuevas inundadas hasta un metro de agua», según ha informado el PSOE en nota de prensa.

«Familiares que quieran enterrar ahora a sus seres queridos lo van a tener que hacer con un metro de agua», con consecuencias «graves, no únicamente desde el punto de vista personal, que ya lo son, sino también medioambiental, por las filtraciones de los productos químicos que se utilizan en los enterramientos, y patrimonial, con el deterioro que está sufriendo nuestro camposanto».

Esta situación de abandono afecta también al personal del cementerio, «que han hecho llegar sus denuncias por estar prestando su trabajo en unas condiciones lamentables».

Así, ha explicado el concejal socialista, «existe una falta de cobertura de plazas que se debería haber cubierto y se está incumpliendo el acuerdo económico y social que rige sus condiciones laborales y que está evitando que puedan cumplir sus horas extraordinarias».

Además, se está produciendo un «caos organizativo por parte de la Concejalía de Cementerio, responsabilidad del señor García, y existe una gran carencia de materiales, herramientas y de ropa de trabajo, con unos vestuarios llenos de goteras y humedades, que no son aptos para el personal».

En definitiva, el Grupo Municipal Socialista va a seguir trabajando porque esta situación se solvente con urgencia. «Medidas ya para que estos problemas no vayan a más», ha exigido Flores.