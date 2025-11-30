Robos, violencia y huidas a gran velocidad: cae una peligrosa banda que actuaba en Guadalajara y Toledo

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de cinco personas que se dedicaban a cometer robos en polígonos industriales y naves aisladas, donde sustraían efectos de valor, herramientas o bobinas de cable de cobre, ha informado la Comandancia de a Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos se han cometido en diversas localidades de Madrid, Toledo y Guadalajara y los autores se caracterizaban por huir a gran velocidad. En uno de los robos llegaron incluso a ejercer violencia cuando fueron descubiertos por el propietario de una de las naves y en otro ocasionaron daños económicos por valor de 12.000 euros en cable de cobre.

Los presuntos autores utilizaban vestimenta laboral, como chalecos reflectantes amarillos y pantalones de trabajo, para simular ser trabajadores, a lo que también añadían gorras y mascarillas para ocultar su identidad.

Tras consumar los robos, los autores vendían todo lo sustraído en establecimientos de gestión de residuos metálicos para lo cual utilizaban identidades falsas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Puesto Principal de Collado Villalba. Se ha procedido a la detención de los 5 integrantes y se han intervenido tres vehículos.

También se han llevado a cabo inspecciones en establecimientos de gestión de residuos metálicos ubicados en diferentes localidades del sur de Madrid.