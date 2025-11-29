Incendio de madrugada y tres heridos en Guadalajara

Tres hospitalizados de 21, 53 y 57 años tras el incendio de una cocina en Guadalajara

infoCLM Send an email 29 noviembre, 2025 - 10:26
Foto de archvo: Miguel Ángel Romero

Un incendio originado en una cocina de una vivienda de Guadalajara ha obligado a hospitalizar a tres personas, dos hombres de 21 y 53 años y una mujer de 57, afectados por inhalación de humo.

Según ha informado a EFE el 112, el incendio, declarado en la calle Padre Tabernero de la capital provincial, se produjo de madrugada, ya que los servicios de emergencia recibieron la llamada a las 5:40 horas.

Cuando acudieron la Policía Nacional, la Local y bomberos a la zona, los vecinos ya habían logrado apagar el fuego.

El hombre de 53 años y la mujer de 57 fueron trasladados al Hospital de Guadalajara en una UVI móvil, mientras que el joven de 21 años fue, al mismo hospital, en una ambulancia de soporte vital básico.

infoCLM Send an email 29 noviembre, 2025 - 10:26
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba