Incendio de madrugada y tres heridos en Guadalajara

Un incendio originado en una cocina de una vivienda de Guadalajara ha obligado a hospitalizar a tres personas, dos hombres de 21 y 53 años y una mujer de 57, afectados por inhalación de humo.

Según ha informado a EFE el 112, el incendio, declarado en la calle Padre Tabernero de la capital provincial, se produjo de madrugada, ya que los servicios de emergencia recibieron la llamada a las 5:40 horas.

Cuando acudieron la Policía Nacional, la Local y bomberos a la zona, los vecinos ya habían logrado apagar el fuego.

El hombre de 53 años y la mujer de 57 fueron trasladados al Hospital de Guadalajara en una UVI móvil, mientras que el joven de 21 años fue, al mismo hospital, en una ambulancia de soporte vital básico.