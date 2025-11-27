Confirmado: Vicente del Bosque estará este viernes en Guadalajara

El Centro Municipal Integrado de Guadalajara acoge por primera vez este viernes, 28 de noviembre, la Gala de Premios VIP Deportivo, que en su quinta edición recala en la capital alcarreña.

Por primera vez, este evento de referencia nacional en el ámbito deportivo y periodístico sale de la comunidad de Madrid y llega a Castilla-La Mancha, consolidando su dimensión nacional, según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Gala reunirá a deportistas, periodistas, instituciones y organizaciones de toda España, en un encuentro que celebra el talento, la trayectoria y el compromiso con el deporte.

Durante el acto se entregarán 10 galardones y 3 reconocimientos especiales, entre ellos el Premio a los Valores del Deporte, a la Fundación Jero García; el Premio al Impulso del Deporte Base, a la Gothia Cup; el Premio al Fútbol Femenino, a Woman Goal; el Premio a la Salud Mental, a Open Mind; el reconocimiento a la Mejor Federación del Año, a la Real Federación Española de Natación; el Premio a la Superación, destinado a Marta Francés; el premio al Mejor Deportista de Guadalajara, para Lena Moreno Reyes; el premio al Mejor Periodista Deportivo, para Julio Maldonado ‘Maldini’; el galardón al Liderazgo Deportivo, para Montse Tomé, o el premio Cultura y Deporte, para Vicente del Bosque.

Los reconocimientos especiales serán para Guillermo Domínguez, por su trayectoria deportiva y periodística; el proyecto ‘SaveFootball’, por su labor de inclusión en el deporte, y el Ayuntamiento de Guadalajara, por su colaboración en el aniversario.