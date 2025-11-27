Cámaras de vigilancia para estos ayuntamientos de Guadalajara

La Diputación de Guadalajara ha aprobado, en la reunión de la Junta de Gobierno de esta semana, una convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de municipios y EATIMs de la provincia menores de 5.000 habitantes, con la que financiará en su totalidad los costes de mantenimiento de las vídeo cámaras instaladas en sus accesos a través del Plan Provincial de Videovigilancia y Seguridad en el ejercicio 2025.

La convocatoria de subvenciones está dotada con un crédito total de 663.517,88 euros. De esa cantidad, a los municipios menores de 5.000 habitantes se destinan 640.085,09 euros, mientras que los 23.432,79 euros son para las EATIMs. El importe se ha calculado multiplicando 1.233,30 euros por punto de videovigilancia y año, conforme a los precios obtenidos en la licitación del contrato que la Diputación tiene previsto adjudicar para hacerse cargo directamente del mantenimiento de las vídeo cámaras y que no ha podido firmarse en el año 2025.

Esta convocatoria de subvenciones ha sido, por tanto, la solución adoptada por la Diputación para que a los ayuntamientos que han instalado puntos de vídeo vigilancia no les suponga costes su mantenimiento durante este año, tal como ha explicado el presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega.

«El objetivo de la Diputación Provincial es asumir el mantenimiento y gestión de las vídeo cámaras de los accesos de todos los núcleos de población de la provincia» y «al no haber llegado a tiempo lo que hacemos es financiar a los ayuntamientos ese mantenimiento», pero «ya para el próximo año tendremos ese contrato de aproximadamente 1,5 millones de euros» que pagará directamente la Diputación, ha dicho Vega.

CONTRATO PENDIENTE DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO

La Diputación de Guadalajara comenzó hace más de dos años a trabajar en la implantación del Plan Provincial de Videovigilancia y Seguridad, en el que adquirió el compromiso de asumir en 2025 el mantenimiento directo de los puntos de videovigilancia (PVV) instalados en los accesos rodados a los núcleos de población por carretera convencional o camino asfaltado u hormigonado.

Sin embargo, en el proceso de licitación del Acuerdo Marco que debía dar cobertura legal al contrato de mantenimiento de los PVV por parte de la Diputación se han interpuesto varios recursos administrativos que han ralentizado el proceso de contratación. El contrato está actualmente adjudicado, pero no puede formalizarse todavía hasta que el Tribunal Central de Recursos Contractuales resuelva sobre el último recurso presentado, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Mientras se resuelve dicho recurso y se firma el contrato para que la Diputación se haga cargo directamente del mantenimiento de los PVV a partir de 2026, los ayuntamientos podrán optar a estas subvenciones que sufragarán los gastos que hayan podido tener por este motivo durante 2025, presentando sus correspondientes solicitudes a esta convocatoria en un plazo de 10 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

ASISTENCIA CONTABLE PARA ENTIDADES LOCALES

De otro lado, en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada esta semana, se han aprobado las bases y la convocatoria del nuevo programa de asistencia presupuestaria y contable para entidades locales correspondiente al ejercicio 2026. El objetivo es facilitar que los municipios con menos recursos económicos y de gestión puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones legales en esta materia.

Dado que, desde la última convocatoria del programa, en 2019, se han producido novedades legislativas, se ha hecho necesaria una actualización normativa del programa.

El Servicio de Asesoramiento Municipal (SAM) de la Diputación será el encargado de realizar estos trabajos, que se circunscribirán al ejercicio 2026, aunque de forma excepcional podrán abarcar ejercicios anteriores. La asistencia incluirá la confección del presupuesto municipal y la contabilización completa de las operaciones de gastos e ingresos, así como la remisión de la liquidación a Hacienda y de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas.

La asistencia prestada por la Diputación tendrá carácter estrictamente técnico y se limitará a tareas de elaboración, registro y tratamiento de datos. En ningún caso supondrá aprobación, corresponsabilidad ni valoración sobre las decisiones municipales relativas al contenido de los presupuestos o a la ejecución de gastos e ingresos.

Podrán solicitar esta asistencia los ayuntamientos, mancomunidades y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) que cuenten con presupuesto anual no superior a 300.000 euros. En caso de que el número de solicitudes exceda la capacidad del programa, se priorizará a las entidades con menor presupuesto y a aquellas que no participaron en la última convocatoria.

Las entidades locales interesadas deberán presentar su solicitud a través de sede electrónica de la Diputación provincial en un plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Asimismo, los ayuntamientos con convenios vigentes en años anteriores deberán formalizar nuevamente su petición para poder acogerse al programa.

CONCURSO ESCOLAR SOBRE VALORES CONSTITUCIONALES

Por otro lado, la Diputación provincial de Guadalajara ha aprobado la resolución definitiva del Concurso Provincial para Escolares ‘Valores Constitucionales en la Administración Local’, dirigido a alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial de los centros educativos de la provincia.

El concurso establece cinco categorías de participación. En la categoría A, dirigida a alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria, el primer premio ha recaído en el trabajo titulado ‘Valores constitucionales en la Administración Local’, presentado por el CEIP Alcarria de Guadalajara, que recibirá una dotación económica de 1.000 euros.

En la categoría B, destinada a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, el primer premio ha sido otorgado al cortometraje ‘Ayer y hoy de la Constitución’, realizado por el CEIP Crecemos Juntos de Torrejón del Rey, dotado con 1.000 euros.

El jurado ha destacado el notable valor pedagógico y visual de este trabajo y estudiará la posibilidad de que pueda ser utilizado por otros centros educativos como recurso didáctico para facilitar al alumnado la comprensión de la importancia de la Constitución Española. El segundo premio en esta misma categoría ha sido para el trabajo ‘Un paseo por Guadalajara’, elaborado por el CEIP Río Henares de Guadalajara, que recibirá un lote de libros y un diploma institucional. En las categorías C, D y E no se han presentado trabajos, por lo que los premios previstos han quedado desiertos.