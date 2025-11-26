Guadalajara prepara mejoras para los próximos encierros

La segunda reunión de Mesa del Encierro, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Guadalajara, presidida por la alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos, ha reunido a concejales, técnicos municipales, cuerpos de seguridad, entidades taurinas y empresas colaboradoras para evaluar la edición 2025 con el hito histórico del nuevo recorrido por el casco histórico e iniciar la planificación de los próximos encierros 2026.

Los encierros de este año han marcado un antes y un después con la implantación del nuevo recorrido por el casco histórico, de 850 metros, con salida desde el Mercado de Abastos.

Este trazado ha revitalizado el centro urbano, reforzado la tradición y aporta vistosidad al festejo, según ha trasladado el Consistorio de la capital alcarreña en nota de prensa.

«Hemos hecho historia. Guadalajara ha sabido combinar tradición y modernidad con responsabilidad, devolviendo al corazón de la ciudad una fiesta que nos identifica y que ahora es más segura y atractiva», ha destacado la alcaldesa, Ana Guarinos.

En balance se destacó por parte de la mayoría de los miembros de esta mesa el récord de participación y gran dinamización económica, así como la seguridad reforzada con vallado mejorado, puertas antirretornos, hospital de campaña y encierro cardio protegido.

También la ausencia de incidencias solo un herido grave sin riesgo vital en cuatro encierros que se desarrollaron con normalidad y vistosidad.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, subrayó que «entre todos hemos hecho posible este cambio histórico.

Hemos aprendido de cada detalle y seguiremos trabajando para que los encierros de Guadalajara sean un referente nacional por su organización, seguridad y espectacularidad».

Propuestas para 2026

Durante la reunión se han planteado mejoras para la próxima edición que atañen a la optimización de accesos y vallado, refuerzo de la comunicación o el incremento de la promoción, entre otras cuestiones.

El concejal de Festejos además comunicó a la Mesa del Encierro que el nuevo pliego de gestión de los festejos taurinos ya está en marcha «y queremos que todos los colectivos aporten sus ideas. El objetivo es consolidar este modelo y seguir mejorando».

Con esta reunión de la Mesa del Encierro Guadalajara inicia una nueva era para sus encierros, consolidando seguridad, tradición y proyección turística.

«El encierro está más vivo que nunca y hay mucha ilusión en mejorar el nuevo recorrido del encierro», afirmó la alcaldesa Ana Guarinos, agradeciendo la implicación y el trabajo coordinado de todos los miembros de la Mesa del Encierro.

«Gracias a esta colaboración, Guadalajara afronta el reto de consolidar una fiesta segura, atractiva y con identidad propia, que seguirá siendo motivo de orgullo para nuestra ciudad», concluyó.