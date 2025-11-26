Denuncian recortes de personal de Correos en dos pueblos de Guadalajara

El personal de reparto de Correos de El Casar se ha concentrado esta mañana frente a la oficina para denunciar la falta de personal de reparto por la falta de coberturas de las bajas y que afecta también al municipio vecino de Torrejón del Rey.

En nota de prensa, la Sección sindical de Correos Guadalajara ha advertido de una «política de recortes está afectando a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y que está dejando zonas sin reparto» por la que han realizado un paro parcial de trabajo, que se repetirá este jueves y este viernes.

“La consecuencia de esta política de recortes es que los carteros y carteras que prestan servicio en la zona tienen una sobrecarga de trabajo difícil de asumir y está afectando a su salud porque no es posible garantizar el reparto de cinco días a la semana que el servicio público de Correos tiene encomendado por ley”, afirman.

Según los sindicatos, se están dejando sin reparto zonas como El Coto, Montecalderón y Las Colinas y toda la paquetería de gran tamaño de El Casar.