A 119 km/h en una vía limitada a 30: cazado en Guadalajara

La Policía Local de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha detectado a un conductor que circulaba a 119 kilómetros por hora en una vía limitada a 30 km/h, con un carril por sentido y varios pasos de peatones.

Según ha informado la Policía a través de su perfil en Instagram, dicha conducta excedía el límite en 89 kilómetros y supone un riesgo extremo y un delito contra la seguridad vial.

Han recordado que el Código Penal castiga la conducción a velocidades superiores en más de 60 km/h al límite establecido en vías urbanas con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, y co la prohibición de conducir vehículos por un período de uno a cuatro años.

Los hechos, según la Policía, tuvieron lugar el pasado 29 de octubre.