Confirmado: Hombres G actuará en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara ha avanzado que Hombres G, «referente indiscutible del pop-rock español», incluirá a la ciudad en su gira ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026’, que recorrerá las principales ciudades y festivales del país. Las entradas salen a la venta a partir del viernes 28 de noviembre en concertados.com a las 10.00 horas, estableciéndose un precio de 30 euros para personas empadronadas que podrán adquirir una entrada por DNI.

La cita será el 18 de septiembre, viernes de las Ferias y Fiestas, en el Estadio Fuente de la Niña, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Esta gira acompaña el estreno del largometraje documental homónimo, que llegará a los cines el 30 de abril de 2026, producido por Movistar Plus+ y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.

El proyecto es una celebración de la trayectoria de Hombres G, su conexión con el público y su vigencia tras más de 40 años de carrera.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha destacado que «es un orgullo para Guadalajara acoger a una de las bandas más emblemáticas de la música española en un espectáculo que promete ser histórico. Apostamos por eventos que sitúan a nuestra ciudad en el mapa cultural y musical nacional».

Su reciente gira por Latinoamérica reunió a más de 200.000 fans en cuatro conciertos, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes de habla hispana.