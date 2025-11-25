14 aciertos y un gran premio de la Quiniela en Guadalajara

25 noviembre, 2025

La administración número 13 de Guadalajara ha validado uno de los boletos de la Quiniela con un premio acumulado de 14 aciertos en la jornada de este domingo, que ha resultado agraciado con 158.923 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en una nota de prensa, no ha habido ningún acertante de pleno al 15 y, en total, se han validado cuatro boletos con 14 aciertos.

Así, además del sellado en Guadalajara, también ha habido boletos con 14 aciertos en Gijón, Sevilla y Motril (Granada).

La recaudación de la jornada ha ascendido a 3.973.077 euros. 

