Desvelados los protagonistas para la IV Gala de Premios ProGuadaTauro 2025

La organización de la IV Gala de Premios ProGuadaTauro 2025 ha anunciado este lunes la concesión de su Medalla de Oro a Fernando Robleño, en reconocimiento a una carrera marcada por la entrega, la firmeza y la lidia de las ganaderías «que nadie quiere».

El torero, retirado el pasado 12 de octubre en Las Ventas, se convierte así en el gran protagonista de una edición que se celebrará el 24 de enero de 2026 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara.

Junto al galardón principal, la gala ha distinguido como Triunfador de la Feria de la Antigua a Borja Jiménez, por su actuación del 18 de septiembre.

En la vertiente popular, Romanones ha sido reconocido con el Mejor Encierro por el Campo, mientras que los astados Español (Campo Bravo Alcarreño) y Envidioso (Montealto) han obtenido los premios a Mejor Astado y Segundo Mejor Astado, respectivamente.

En los reconocimientos generales, se ha premiado a la Asociación Taurina de Mondéjar (Mérito), a la plataforma Toros en España Play (Valor de la Tauromaquia), a Olga Casado (Revelación), a Fede González y Sairic (Revelación Popular), a David Ramírez El Peque (Constancia) y a San Andrés del Rey (Pueblo Ejemplar).

Tras la presentación del palmarés, el autor del cartel de la gala, José Luis Condado, ha explicado que su obra «funde en una sola imagen el festejo profesional y el popular, con el toro como protagonista absoluto», buscando que «esa testuz se venga encima del espectador».

El diputado provincial de Desarrollo Sostenible y Rural, Héctor Gregorio Esteban, ha defendido que «Guadalajara es una provincia taurina, y los datos lo reflejan», destacando el esfuerzo de los pequeños municipios por mantener sus encierros.

Por su parte, el concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha subrayado que «Guadalajara es la capital taurina de la provincia» y ha celebrado, además, el éxito del reciente cambio del recorrido del encierro por el casco histórico y el papel de la gala en la proyección cultural de la ciudad.

«El mundo del toro es cultura, tradición y valores. Y esta gala ayuda a que tenga el lugar que se merece», ha sentenciado.

La organización ha recordado que las entradas, con un precio de 12 euros, ya están disponibles y que la gala contará con actuaciones musicales y de baile además de la entrega de premios.