La deportista olímpica de renombre que visitará Guadalajara

Bajo el título ‘Liderazgo y trabajo en equipo en el deporte y la empresa’, Gemma Mengual, deportista olímpica y empresaria de éxito, será la protagonista de desayuno deportivo empresarial que se celebrará en Guadalajara el próximo miércoles 3 de diciembre.

Gemma Mengual aportará «claves para el liderazgo de equipos», argumentará que «la motivación es clave para alcanzar las metas propuestas», y resaltará «la importancia de aunar esfuerzos para obtener resultados conjuntos».

Tras su intervención tendrá lugar un breve coloquio donde se podrán abordar otros temas de actualidad.

La Asociación provincial de Empresarios de Servicios de la Actividad Física y el Deporte de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, ofrece este evento de 9.30 a 11.00 horas en el hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá, tal y como ha informado en nota de prensa.

Mengual es deportista española y considerara una de las mejores del mundo en su disciplina, natación sincronizada, participó en cuatro Juegos Olímpicos entre los años 2000 y 2016.

Logrando un palmarés de 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce en campeonatos mundiales, europeos y Juegos Olímpicos, estudió el máster en Liderazgo Transformador en EADA Business School.

Tras su retirada en 2012, ha continuado su vinculación con el deporte como asesora del equipo nacional y ha desarrollado su carrera profesional como empresaria. Actualmente, es directora artística del equipo español de natación sincronizada y conferenciante sobre temáticas como liderazgo, motivación y superación, trabajo en equipo y valores deportivos aplicados a la empresa.