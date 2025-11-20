Secuestro, tráfico de drogas y persecución: lo sucedido en Azuqueca de Henares este pasado martes

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara detuvo en la mañana del martes a dos personas como presuntas autoras de un delito de detención ilegal y otro de lesiones.

Los presuntos autores de los hechos golpearon a una persona y la introdujeron en un coche en contra de su voluntad. Estos hechos tuvieron lugar sobre las 10.00 horas en el casco urbano de la localidad de Azuqueca de Henares, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Según las declaraciones de un ciudadano que fue testigo de los hechos, dos individuos propinaron una paliza a una persona y la introdujeron en un coche en contra de su voluntad.

Apenas 10 minutos después de la comunicación del ciudadano, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares localizó el vehículo cuando circulaba por el casco urbano de la localidad y tras un seguimiento discreto lograron interceptarlo en la Avenida del Siglo XXI.

Tras identificar a sus ocupantes se procedió a la liberación de una persona que viajaba en la parte trasera del vehículo que presentaba distintas lesiones y a la detención de sus presuntos captores.

Estos habrían retenido contra su voluntad a la víctima para reclamarle el impago de una deuda que habría contraído con ellos relacionada con el tráfico de drogas.

Como resultado del registro practicado en el turismo, se localizó una defensa semirrígida (similar a las utilizadas por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) con la que habrían golpeado a la víctima, así como más de 2.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y otros efectos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de dos varones, de nacionalidad española, de 29 y 42 años, como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y otro de lesiones, que fueron entregadas junto con los detenidos ayer miércoles, en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.