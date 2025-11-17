Las carreteras de la provincia de Guadalajara se preparan para el invierno

La subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Susana Cabellos, ha presidido la reunión de la Comisión de Coordinación sobre Vialidad Invernal, que ha analizado el dispositivo preparado y activado para garantizar la seguridad y la movilidad en las carreteras de la provincia ante nevadas y otras situaciones meteorológicas adversas.

Durante la reunión se han revisado los protocolos de coordinación entre diferentes administraciones, así como los recursos humanos y materiales disponibles para actuar sobre los cerca de 3.000 kilómetros que forman la red viaria de titularidad estatal, autonómica o provincial.

El plan de vialidad invernal se mantendrá activo hasta, al menos, el próximo 30 de abril, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara en nota de prensa.

El Gobierno de España dispone de 27 quitanieves, a los que se añaden 25 más compartidas con la Comunidad de Madrid, que dan servicio a la A-2 y la R-2 en tramos que discurren por territorio provincial.

Por su parte, la Junta de Comunidades ha informado de que dispone de 17 quitanieves para intervenir en la red de titularidad autonómica y 11 la Diputación para las carreteras provinciales.

Todas las administraciones disponen, además, de otros vehículos auxiliares y de puntos de acopio de sal y fundentes repartidos por toda la provincia.

La subdelegada ha destacado el esfuerzo que supone este operativo y la colaboración entre administraciones para mantener en las mejores condiciones posibles la seguridad y la fluidez del tráfico en los episodios de nieve o fuertes heladas.

También ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas, desde las brigadas de mantenimiento y el personal técnico a los efectivos de la Guardia Civil o los voluntarios de Protección Civil o de Cruz Roja.

Asimismo, ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana y ha hecho un llamamiento a la prudencia: “Es muy importante que nos informemos sobre las previsiones meteorológicas y el estado de las carreteras, siguiendo las recomendaciones de los organismos oficiales y adoptando medidas de precaución en los desplazamientos. Sobre todo, limitándolos a lo estrictamente necesario en caso de que las condiciones sean adversas”, ha señalado.

Además de la subdelegada, en la reunión han participado por parte de la Administración General del Estado responsables de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación, Jefatura Provincial de Tráfico, Comandancia de la Guardia Civil y Subsector de Tráfico, así como representantes de la Aemet, Carreteras del Estado y empresas concesionarias de conservación.

Por la Administración regional, han intervenido la delegada de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta en Guadalajara y el delegado de Fomento; por la Diputación, el vicepresidente y responsable de Infraestructuras; por el Ayuntamiento de Guadalajara el concejal de Seguridad, y junto a ellos personal técnico y representantes de Cruz Roja y Policía Local.