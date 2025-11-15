Fallece un joven de 22 años en Guadalajara; la Guardia Civil investiga el caso

Un joven de 22 años ha muerto a consecuencia de una caída en El Casar (Guadalajara), que provocó que quedara inconsciente y después su fallecimiento, en un suceso que está siendo investigado por la Guardia Civil.

El 112 de Castilla-La Mancha recibió una llamada a las 21.06 horas de la noche de este viernes de que un joven había sufrido una caída y había quedado inconsciente en la carretera de Fuente el Saz, han informado este sábado a EFE fuentes del servicio de emergencias, aunque no han dado más detalles de las circunstancias en las que se produjo el suceso.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar cómo se prrodujo, han indicado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se dirigió un equipo médico de urgencias de El Casar, que no pudo salvar la vida del joven accidentado, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.