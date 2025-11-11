Evacuado en un helicóptero sanitario al Hospital de Guadalajara tras este suceso

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM) ha rescatado a un hombre de 65 años del Pico Ocejón, ubicado en la Sierra de Ayllón de Guadalajara, que ha sido evacuado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Guadalajara.

El montañero se ha sentido indispuesto cuando se encontraba en la cumbre del Pico Ocejón, al sentir un dolor torácico, por lo que se ha dado aviso al 112 de Castilla-La Mancha, han informado a EFE fuentes de este servicio de urgencias y emergencias.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se han enviado efectivos de la Guardia Civil y bomberos del parque de Azuqueca de Henares.

Sin embargo, ante las dificultades de los bomberos para acceder a la cumbre del Pico Ocejón (una montaña de 2.049 metros de altura situada en la vertiente sur de la Sierra de Ayllón) se ha dado aviso al GREIM de la Guardia Civil, cuyos efectivos han llegado hasta el lugar en el que se encontraba el montañero y lo han llevado hasta el helicóptero medicalizado que lo ha llevado al hospital.