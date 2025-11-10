Los Premios al Mérito Empresarial de la región se celebrarán este pueblo de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregará el próximo 16 de diciembre los reconocimientos correspondientes a la novena edición de los Premios al Mérito Empresarial (MÉEM), en un acto que se celebrará en la Casa de Cultura de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a Villanueva de la Torre, donde ha recordado que la convocatoria, en sus diez categorías, mantiene abierta la presentación de solicitudes hasta la medianoche de hoy.



“Es una forma de compartir ese reconocimiento que hacemos al conjunto del tejido empresarial de la región con la provincia de Guadalajara, que es uno de los territorios más dinámicos en el ámbito económico y empresarial en la región”, ha señalado Patricia Franco, anunciando que la novena edición de estos premios pondrá su mirada en la provincia de Guadalajara, donde volverá a reconocer a una decena de empresas y proyectos empresariales en las diferentes categorías convocadas.



De hecho, tal y como ha recordado la consejera, el plazo para la presentación de candidaturas finaliza en el día de hoy, en las diez categorías que establecen estos premios que se instauraron en la región con la llegada del presidente autonómico, Emiliano García-Page, para reconocer esa búsqueda de la excelencia y el trabajo por el desarrollo empresarial de Castilla-La Mancha.



Las categorías convocadas en esta novena edición son Premio a la Mujer Empresaria, Premio a la Empresa Exportadora, Premios a la Iniciativa Exportadora, Premio a la Empresa Creadora de Empleo, Premio a la Empresa Sostenible, Premio a la Iniciativa Empresarial de Economía Social, Premio a la Iniciativa Empresarial de Responsabilidad Social Corporativa, Premio a la Empresa Familiar, Premio a la Empresa Innovadora y el Premio a la Empresa Tradicional.