Exitoso Encuentro de Clubes de Lectura en la provincia de Guadalajara

Un total de 29 bibliotecas y en torno a 600 personas han participado en el VIII Encuentro de Clubes de Lectura de las Bibliotecas Municipales de la provincia, organizado por la Diputación Provincial y celebrado este sábado en Azuqueca de Henares.

Este evento cultural ha sido inaugurado por la diputada delegada de Cultura, Sabrina Escribano; la teniente de alcalde de la localidad, Yolanda Rodríguez; la concejala de Cultura, Susana Santiago, y la directora de la biblioteca municipal de Azuqueca, Luisa Lario.

El tema sobre el que ha girado este año el Encuentro de Clubes de Lectura ha sido ‘Los cuerpos de seguridad en la literatura’ y el libro leído por las personas que forman parte de los clubes de lectura participantes ha sido ‘Las fuerzas contrarias’, de Lorenzo Silva, ha informado la Diputación en un comunicado.

Este autor español ha sido el protagonista del encuentro con los lectores y también ha participado en la mesa redonda titulada ‘Literatura en negro. Un retrato policial’, junto a David Trijueque, escritor de Guadalajara y letrado de la Administración de Justicia, y Enrique Aguilar, comisario y exinspector jefe de la policía judicial de Guadalajara y profesor de Criminología en la UNED.

La mesa redonda, moderada por Carlos Paulos, ha permitido debatir sobre la novela policiaca y el papel de los cuerpos de seguridad en la literatura, diferenciar entre novela policiaca y novela negra, analizar la forma en que la realidad y la ficción se entrelazan en las novelas y discutir sobre las motivaciones, desafíos y experiencias que dan vida a los personajes de seguridad en la literatura.

La diputada delegada de Cultura ha destacado el interés que ha despertado el tema de este año y ha calificado de «éxito apabullante» la participación de «más de 600 lectores y lectoras de toda la provincia que nos acompañan y, además, con, Lorenzo Silva, el autor del libro que se ha trabajado en los clubes de lectura».

Ha señalado también que el Encuentro de Clubes de Lectura que organiza la Diputación anualmente en torno al Día de las Bibliotecas va generando en cada edición «más expectativas, porque se suman más clubes y dentro de ellos son más participantes los que se suman a estos encuentros» que, además de tratar el libro sobre el que han trabajado, «son un momento especial para que personas de todos los puntos de la provincia y con la misma afición a la lectura puedan compartir experiencias».

La Biblioteca de Investigadores de la Diputación Provincial ha sido una de las 29 participantes en el VIII Encuentro de Clubes de Lectura, junto a estas 28 bibliotecas municipales de la provincia: Albalate de Zorita, Albares, Alovera, Brihuega, Cabanillas del Campo, Caraquiz (Uceda), Chiloeches, Cifuentes, El Casar, Espinosa y Carrascosa de Henares, Fontanar, Fuentenovilla, Galápagos, Gárgoles de Abajo, Humanes, Jadraque, Lupiana, Marchamalo, Molina de Aragón, Pioz, Pozo de Guadalajara, Sigüenza, Torrejón del Rey, Trillo, Uceda, Villanueva de la Torre, Yebes-Valdeluz y Yunquera de Henares.

Además del encuentro con Lorenzo Silva y la mesa redonda, el VIII Encuentro de Clubes de Lectura ha incluido la firma de libros tanto por parte de este escritor como de David Trijueque y una exhibición de la Unidad Canina y de la Unidad de Drones de la Policía Local de Azuqueca de Henares.