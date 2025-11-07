Salen a licitación las obras de restauración de este importante templo en Guadalajara: las cantidades

El Ayuntamiento de Brihuega ha sacado este viernes a licitación las obras de restauración del templo de San Miguel, incorporando un remante de tesorería de 200.000 euros para una inversión de 178.977,08 euros.

El proyecto, que se enmarca en el compromiso adquirido en el convenio de cesión, contempla la reconstrucción completa de los arcos de ladrillo de estilo mudéjar toledano y el muro de piedra de mampostería correspondientes a la nave de la epístola con el objetivo de recuperar el aspecto original, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha subrayado que esta intervención «supone un paso más en nuestro compromiso con la recuperación del patrimonio histórico artístico y cultural de Brihuega, cumpliendo con nuestro compromiso desde la responsabilidad y recuperando el aspecto original tras una serie de intervenciones que habían modificado la construcción, restándole atractivo artístico».

Viejo ha destacado además que «San Miguel volverá a mostrar su esplendor original, tal y como fue concebida en el siglo XIII, gracias a una inversión responsable y planificada que refuerza nuestra apuesta por conservar y poner en valor el conjunto monumental de Brihuega como ya hemos hecho con el Castillo de la Piedra Bermeja, la Real Fábrica de Paños o la antigua iglesia de San Simón,, una intervenciones significativa que va encaminada a reforzar este edificio como espacio cultural, utilizado para infinidad de actos culturales y sociales».

La actuación da continuidad al plan de recuperación del templo, impulsado tras la cesión gratuita del edificio al Ayuntamiento por parte de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, con una gestión municipal prevista para 50 años y prorrogable hasta 75.