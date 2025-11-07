‘La Movida Alcarreña’ vuelve a Guadalajara: la programación

El ciclo ‘La Movida Alcarreña’ regresa este viernes al Mercado de Abastos de Guadalajara con una mesa redonda que a las 19.00 horas que recordará los bares de la época.

Bajo el título ‘Bares, qué lugares’, Juan Carlos Alcázar, de discoteca Quattro; Pedro Gutiérrez, del Bar Cívico; Carlos Luengo, de la discoteca Sheila, y Eliseo García, de la discoteca Roxy, recordarán los establecimientos que acogieron la etapa musical y cultural en Guadalajara, en una mesa moderada por José de Lucas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

A continuación, a las 20.30 horas, tendrá lugar el concierto de Nueva Ola, y la jornada concluirá a las 22.00 horas con la Sesión Pinchadiscos de Ayer.

LA PROGRAMACIÓN CULTURAL CONTINÚA EL FIN DE SEMANA

El sábado por la mañana habrá un taller infantil de 10 a 13 años sobre Mosaicos. El Museo Sobrino acogerá una nueva cita de su programa educativo con el taller creativo 0Baldosas, cristales y lagartos. Mosaicos’, que tendrá lugar de 11.30 a 12.30 horas.

La actividad propone explorar el arte del mosaico desde la antigüedad hasta la actualidad, experimentando con formas y patrones geométricos como simetrías, rotaciones y traslaciones.

Está dirigida a niñas y niños de 10 a 13 años, con un máximo de 15 plazas, y requiere inscripción previa en teléfono: 689674358.

Por la tarde, el Teatro Auditorio Buero Vallejo, acoge a las 19.00 hora a la Orquesta y Coro Ciudad de Guadalajara que interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven, dentro del ciclo ‘Guadalajara a la luz de las velas’. Las entradas están a la venta a través de la web del Teatro Buero Vallejo.