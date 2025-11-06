Casi 30 clubes de lectura se darán cita; la localidad de Guadalajara que será epicentro de la cultura

Un total de 29 clubes de lectura de Guadalajara se van a dar cita este sábado en Azuqueca de Henares, que se va a convertir en el epicentro de las bibliotecas municipales de la provincia. El encuentro, que se celebra bajo el lema, ‘Literatura en negro: un retrato policial’, contará con la presencia del escritor Lorenzo Silva.

Desde el Consistorio informan que está previsto que acudan más de 600 personas, en una jornada que servirá para profundizar en la literatura policíaca, diferenciar la novela negra y policíaca, conocer el trabajo de los cuerpos de seguridad de la provincia y valorar cómo se refleja el trabajo de estos profesionales en los libros.

Entre las actividades programadas destaca el encuentro con Lorenzo Silva, autor de ‘Las fuerzas contrarias’, novela leída en los clubes de lectura y volumen 14 de la serie protagonizada por el subteniente Bevilacqua y la brigada Chamorro de la Guardia Civil.

También se va a celebrar la mesa redonda ‘Literatura en negro: un retrato policial’, a cargo de Lorenzo Silva, David Trijueque, escritor, licenciado en Derecho y letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, y Enrique Aguilar ,comisario, ex-inspector jefe de la policía judicial de Guadalajara y profesor de Criminología en la UNED, moderada por Carlos Paulos.

Está prevista una exhibición de las unidades Canina y de Drones de la Policía Local de Azuqueca, en una jornada que tendrá lugar en el espacio multifuncional La Caja, desde las 9.30 hasta las 17.30 horas.