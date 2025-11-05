Guadalajara correrá por la solidaridad; una bonita carrera para este mes de noviembre

La ciudad de Guadalajara acogerá el domingo 16 de noviembre la I Carrera Solidaria Ruta 091, una iniciativa deportiva y benéfica promovida por la Policía Nacional y organizada por la Comisaría Provincial de Guadalajara, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento.

Según informa el Consistorio, la respuesta ciudadana ha sido extraordinaria: se han agotado los 600 dorsales disponibles para la categoría absoluta y solo quedan dorsales disponibles de la categoría infantil, lo que confirma «el compromiso solidario de los vecinos de Guadalajara con causas sociales como la que impulsa esta carrera», cuyos beneficios irán íntegramente destinados a la Fundación Afanion, dedicada al apoyo de familias con menores enfermos de cáncer.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha valorado la acogida de esta primera edición: «Guadalajara ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria, activa y comprometida. Agotar los dorsales en una carrera que une deporte y ayuda a quienes más lo necesitan es motivo de orgullo para todos», ha señalado.

La prueba, que se celebrará en un ambiente festivo con música en directo, exhibiciones de medios policiales y sorteos de regalos, partirá desde la calle Teresa Claramunt, junto a la glorieta de la Policía Nacional.

El recorrido infantil será de 500 metros y el de adultos de 5,091 kilómetros, en un circuito urbano cerrado al tráfico para garantizar la seguridad de los participantes.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a participar como público y a realizar aportaciones a través de la donación solidaria, disponible en la web oficial ruta091.es, incluso para quienes no corran.