El pueblo de Guadalajara que está de enhorabuena: «paso decisivo para recuperar un patrimonio histórico que ha estado demasiado tiempo olvidado»

El alcalde de Pioz, Manuel López, ha anunciado que el municipio tiene el compromiso de una subvención de unos 250.000 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para iniciar la rehabilitación del castillo de la localidad, uno de los monumentos más emblemáticos de la comarca.

Una ayuda que sumada a los 50.000 euros que aportará el Ayuntamiento hacen un total de 300.000 euros destinados a este edificio monumental.

La ayuda, que se materializará en 2026, ha sido presentada como «un paso decisivo para recuperar un patrimonio histórico que ha estado demasiado tiempo olvidado», ha dicho en una comparecencia de prensa en la que se ha presentado el programa cultural GuadaEscena 2025.

A preguntas de los medios, con motivo de su intervención en la presentación del programa ‘GuadaEscena 2025’, López ha subrayado que este apoyo supone «una oportunidad histórica» para Pioz.

Ha recordado que el proyecto se desarrollará en colaboración con la Diputación, a través de un convenio de cofinanciación en el que el Ayuntamiento también aportará recursos propios.

Según ha explicado, la mejoría de la situación económica municipal, tras años de esfuerzo para reducir la deuda, ha permitido al Consistorio «mirar al futuro y priorizar inversiones de valor estratégico como la recuperación del castillo».

El alcalde ha detallado que ya se ha celebrado una reunión técnica con arquitectos y arqueólogos para definir un Plan Director que ordenará la intervención por fases y en coordinación con el servicio de patrimonio.

La primera fase se centrará en consolidar las estructuras más deterioradas y asegurar la estabilidad del edificio, con el fin de evitar un mayor deterioro del conjunto. López ha expresado su intención de que la rehabilitación no se limite a una actuación arquitectónica, sino que marque el comienzo de una nueva etapa de dinamización cultural y turística.

«Queremos que el castillo sea visitable, que acoja eventos culturales, empresariales y presentaciones, y que se convierta en un referente no solo para Pioz, sino para toda la comarca», ha afirmado.

El regidor ha insistido en que este proyecto «va mucho más allá de la recuperación del patrimonio». A su juicio, la intervención sobre el castillo permitirá impulsar la identidad local y generar oportunidades económicas en torno al turismo cultural.

«Nuestro objetivo es que el castillo de Pioz vuelva a ser un símbolo de orgullo para nuestros vecinos y un motor de desarrollo para el municipio», ha concluido.