Ya hay fecha para este esperado juicio por un triple asesinato en Guadalajara

El próximo lunes, 10 de noviembre, arrancará en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio por el triple asesinato de un matrimonio y su hija en su vivienda de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024 con petición de penas por parte de la Fiscalía de prisión permanente revisable para el acusado principal.

El juicio será con jurado popular, se prolongará hasta el 19 de noviembre, y hay otros dos acusados para quienes el fiscal pide cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma.

El escrito de calificación de la fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, considera probado el delito de triple asesinato por el que pide la pena de prisión permanente revisable además de acusarle también de un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, por el que pide 5 años de prisión, y otros tres años de cárcel por el delito de daños por incendio.

Según explica el escrito del ministerio fiscal, la noche del 12 de abril el acusado del triple asesinato se introdujo, armado con una bayoneta y una navaja, en la vivienda familiar de la pareja de otro de los encausados, que también participó en el robo junto al tercer encausado y que le había aportado información detallada de las rutinas de la familia, la distribución de la casa o la forma de acceder

Una vez allí se introdujo en la habitación del matrimonio para registrarla, y cuando éstos se despertaron «les atacó brutalmente», tras lo cual sorprendió a la hija que trataba de huir por la escalera y la apuñaló, causándole la muerte.

Posteriormente se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y, con la intención de ocultar los hechos, prendió fuego a la vivienda.

Los fallecidos, un matrimonio de 52 años y su hija de 22 años, no eran originarios del municipio pero llevaban más de 20 años en el pueblo donde había estudiado la hija fallecida.

