La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara celebra estos últimos datos

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha registrado un aumento de los bautizos de adultos y una tendencia de incremento también en los matrimonios católicos en la provincia, tras el bajón de los últimos años.

Así lo ha señalado este martes el obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz, durante el balance económico de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y la memoria de actividades de 2024.

En concreto, según los datos de balance de 2024 de los 1.002 bautizos registrados, 88 fueron de personas adultas.

También ha destacado que, tras el parón de la pandemia, se están incrementando el número de matrimonios católicos, tendencia que se ratifica en la previsión de bodas para 2026.

En concreto, en 2024 se realizaron 232 matrimonios, 1.137 comuniones y 703 confirmaciones.

La Diócesis cuenta con 199 sacerdotes que dan atención en las 470 parroquias, a lo que hay que sumar 198 religiosas y religiosos y 81 monjas de clausura.

Además, hay diez centros católicos concertados donde imparten clase 520 docentes a 7.588 alumnos.

En cuanto a la parte asistencial, el Centro de Atención Residencial Betania atendió a 36.096 personas en 2024 dando 88.258 comidas, una cifra de beneficiarios ligeramente superior al año anterior y es que, según ha señalado el obispo, hay más inequidad e injusticia en la sociedad.

Además, ha advertido que la vulnerabilidad se ha feminizado y cronificado.

“Estamos atendiendo a personas a cuyos padres ya atendíamos”, ha advertido monseñor Ruiz, quien ha destacado también el hecho de que muchos de los vulnerables son migrantes.

Por último, y en cuanto a las cuentas generales, los ingresos de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara alcanzaron los 19,9 millones de euros, con un superávit de 1,7 millones euros después de restar gastos.

En este sentido, monseñor Ruiz ha destacado que la Diócesis se autofinancia en un 75 %.