Conducía un camión sin estos permisos: cazado en Guadalajara

Investigado el conductor de un camión por conducir con un carnet búlgaro y el CAP falsificados en Guadalajara

Investigado el conductor de un camión por un delito contra la Seguridad Vial. - GUARDIA CIVIL

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara, han investigado al conductor de un vehículo articulado como presunto autor de un delito de falsificación de documento público y contra la Seguridad Vial por conducir sin haber obtenido nunca la autorización administrativa correspondiente. Fue interceptado en la A-2 circulando con un carné de conducción búlgaro y el Certificado de Aptitudes Profesionales (CAP) falsificados.

Los hechos que han motivado la investigación de esta persona tuvieron lugar cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Sigüenza identificó al conductor a la altura del kilómetro 124 de la Autovía del Nordeste, para notificarle una infracción a la normativa de Seguridad Vial.

Una vez examinada su documentación observaron irregularidades importantes en la misma, tales como la falta de tinta de seguridad, así como la ausencia de relieves y marcas de agua. Por los hechos expuestos la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por la investigación de un varón de 43 años y de nacionalidad búlgara, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Sigüenza, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En caso de ser condenado podría enfrentarse a la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses por hacer uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Por conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducir, en caso de ser condenado, podría ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

