Acuerdo y fin a la huelga en esta empresa de Guadalajara

Los trabajadores de la gasolinera Nueva Maypa de Guadalajara han puesto fin a tres meses de huelga tras llegar a un acuerdo con la dirección del establecimiento que contempla mejoras en las condiciones económicas.

La huelga que siete de las nueve personas trabajadoras que conforman la plantilla de la gasolinera nueva Maypa iniciaron el 25 de julio ha sido desconvocada tras el acuerdo que el viernes 31 de octubre se firmó con el empresario, según ha informado CCOO este martes en nota de prensa.

El acuerdo ha sido calificado de satisfactorio por el secretario general de CCOO Industria Guadalajara, Eduardo Boga, porque “asume las pretensiones económicas planteadas por CCOO y, sobre todo, pone fin a un largo período de conflictividad, con el consiguiente desgaste que ello supone para quienes han mantenido la huelga”.

El acuerdo incluye la inclusión de una tabla de objetivos por litros vendidos en la gasolinera, que se traducirá en un incremento de la nómina de entre 100 y 200 euros al mes, dependiendo de la cantidad que se venda.

Asimismo, las personas trabajadoras percibirán unos bonus por los productos vendidos en tienda, que supondrán entre 15 y 25 euros al mes.

Por último, el acuerdo incorpora el reintegro en su totalidad del salario correspondiente a los tres meses que ha durado la huelga.