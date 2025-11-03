Cazados con 612 plantas y 66 kilos de marihuana en Guadalajara; los detalles de una importante operación

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha junto a agentes de la Guardia Civil de Sigüenza, han desmantelado una plantación ‘indoor’ de marihuana en el municipio de Trijueque, Guadalajara, en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos y se han intervenido 612 plantas, que se corresponden con 66 kilos de marihuana.

A los cuatro detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

La operación, denominada ‘Colombia-Capetri’, se inició a mediados de año, gracias los controles realizados por la zona por funcionarios de Vigilancia Aduanera, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras coincidir en las investigaciones con la Guardia Civil de la Compañía de Sigüenza (Guadalajara), la investigación continuó conjuntamente.

La fase de explotación finalizó con la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior los agentes encontraron un total de 612 plantas de cannabis sativa, marihuana, en diferentes estadios de crecimiento y floración.

Las plantas estaban localizadas en diferentes estancias del inmueble donde se encontraba la infraestructura necesaria para el cultivo ilegal.

Así, se disponía de la instalación eléctrica necesaria que permitía abastecer los diferentes aparatos de climatización, extracción de aire, lámparas de iluminación y calor.

También se contaba con un sistema de riego y con productos fertilizantes utilizados para forzar el crecimiento de las plantas.

Tanto la droga como los demás enseres han sido incautados. Además, en el registro se detuvo a tres personas a las que se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

Adicionalmente, durante la actuación se descubrió la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico (defraudación de fluido eléctrico) cuyo fraude alcanzaba más de 13.000 euros.

La operación culminó el pasado miércoles 29 de octubre con la detención de otra persona en Torrejón de Ardoz relacionada con los hechos.

La actuación ha sido desarrollada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Guadalajara, con la colaboración del Grupo de Reacción e Intervención de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y del Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Sigüenza.