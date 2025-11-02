Siguen pidiendo justicia por la joven de un pueblo de Guadalajara asesinada hace siete años

Familiares y amigos de Miriam Vallejo, la joven de Alovera (Guadalajara) que fue asesinada en Meco (Madrid) en enero de 2019, así como vecinos de Villanueva de la Torre y Alovera se han concentrado este domingo en recuerdo y homenaje de Miriam y para continuar con su lucha para pedir justicia cuando se van a cumplir siete años de su asesinato el 26 de enero de 2026.

El acto ha comenzado a mediodía de este domingo en el parque de El Mirador de Villanueva de la Torre, lugar donde aquel fatídico día Miriam salió a pasear a sus perros y fue brutalmente asesinada, con un minuto de silencio en recuerdo de la joven.

A continuación, María Vallejo, tía de Miriam y portavoz de la familia, ha agradecido el apoyo recibido por parte de amigos, vecinos, Guardia Civil y Policía Nacional, así como de los medios de comunicación en estos siete años en los que todavía no se ha logrado esclarecer los hechos y detener a su autor o autores.

«Que este encuentros sea un espacio de recuerdo, respeto y unión para que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos viviendo», ha señalado, al tiempo que ha agradecido la «fortaleza» a sus padres, por primera vez presentes en un acto de homenaje a su hija, por su «lucha por la verdad» durante estos siete años.

«Miriam merece justicia, mi familia merece justicia y toda la sociedad la necesita. No pedimos venganza, pedimos verdad y responsabilidad, que ninguna otra familia pase por este sufrimiento y que esta concentración de hoy sea un símbolo de unión y de fuerza», ha agregado.

También ha intervenido una de las amigas de la infancia de Miriam: «Necesitamos algo de paz y sobra decir que nunca tendremos una paz completa. Aunque se descubra el culpable, a la culpable o a los y las culpables, siempre tendremos un vacío, una pregunta que no dejará de instigarnos. ¿Por qué? ¿Por qué a un ser de luz como era Miriam le arrebataron la vida con tantísima crueldad?, ha lamentado.

La amiga ha definido a Miriam o Miri -como la llamaban cariñosamente- con palabras como «bondad y pureza» y «tan espontánea y alegre que era imposible no quererla. Tenía esa ingenuidad innata, esa inocencia y bondad que te hace no querer perder nunca su amistad», ha recordado en presencia de más de medio millar de vecinos, familiares y amigos que se han dado cita este domingo en la concentración.

Nueva línea de investigación de la Guardia Civil

Además, este acto se ha celebrado coincidiendo con la festividad de los Fieles Difuntos y la nueva línea de investigación iniciada hace unos meses por la Guardia Civil.

En este sentido, la tía de la víctima ha indicado que «la Guardia Civil está haciendo muy bien su trabajo» y que hay una nueva línea de investigación en la que están interrogando a «muchísima más gente de la que ya se habló en su día» y, de esta manera, están obteniendo nuevas informaciones «muy importantes».

En cuanto a los padres, la portavoz de la familia ha apuntado que están «esperanzados, al menos, con la nueva línea de investigación», si bien ha sentenciado que «hasta que no condenen a una persona y no la veamos en la cárcel, no vamos a poder descansar».

«Necesitamos cerrar ese luto, poder vivir ya con la pérdida de nuestra sobrina, pero hasta que no tengamos eso, no vamos a poder descansar. Y sus padres no están bien, ni física ni psicológicamente, ninguno de la familia, pero ellos sobre todo que son los padres de su única hija. Están destrozados».

Miriam Vallejo tenía 25 años y había salido a pasear con su perro y otros tres canes propiedad de Sergio, su compañero de piso. Su asesino se ensañó y la asestó unas noventa puñaladas.