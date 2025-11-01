Suceso mortal en una autovía a su paso por Guadalajara

Una persona ha fallecido este sábado tras ser atropellada mientras caminaba por la autovía A-2 dentro del término municipal de la ciudad de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro se ha producido a las 2.11 horas de este sábado en el kilómetro 56 de la citada vía, en sentido Zaragoza.

Se ha enviado al lugar de los hechos una UVI, aunque no ha podido hacer nada por salvar la vida de esta persona, de la que se desconoce su sexo y edad. También se han acercado al lugar efectivos de la Guardia Civil.