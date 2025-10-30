Varias personas son trasladadas al hospital tras un incendio en Guadalajara

Tres afectados por inhalación de humo tras el incendio originado en la cocina de una vivienda de Guadalajara

infoCLM Send an email 30 octubre, 2025 - 17:57
Tres personas –dos mujeres de 89 y 39 años y un hombre de 51– han resultado afectadas por inhalación de humo debido a un incendio originado en la cocina de una vivienda de Guadalajara capital.

El 112, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso pasadas las 16.00 horas de este jueves desde un bloque de viviendas situado en la calle Bolivia de la citada ciudad.

Los afectados fueron atendidos allí mismo por una UVI y, posteriormente, fueron trasladados al hospital de Guadalajara en una ambulancia convencional.

Hasta el lugar, se han desplazado bomberos, Policía Nacional y Local. El 122 informa de que el fuego está ya extinguido.

