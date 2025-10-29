Un accidente de tráfico los descubre; desarticulado un grupo criminal en Guadalajara

La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo una investigación que ha permitido el esclarecimiento de doce delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurridos durante los meses de mayo y junio de 2025 en las provincias de Teruel y Guadalajara.

La investigación tuvo su origen en un accidente de tráfico y posterior abandono de un vehículo por parte de sus ocupantes, en la localidad de Montalbán. A raíz de este suceso, los agentes pudieron relacionar a las dos personas detenidas con la comisión de doce robos con fuerza en las cosas cometidos en viviendas y establecimientos comerciales de diferentes localidades de las provincias de Teruel y Guadalajara.

MODUS OPERANDI

Los presuntos autores accedían en horas nocturnas a domicilios y establecimientos, fracturando puertas y ventanas. Asimismo, se apropiaron de las ruedas de dos vehículos estacionados en la vía pública junto a un taller.

Tras una ardua investigación, efectivos de la UOPJ de la Comandancia de Teruel procedieron a la detención, en Madrid, de los presuntos autores de nacionalidad rumana, de 59 y 26 años de edad. Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado único de Calamocha.