Parada la circulación entre Guadalajara y una localidad de Madrid; descarrila un tren de Cercanías

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes en las inmediaciones de la estación ferroviaria de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y dejando al menos dos heridos leves, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y han confirmado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido poco antes de las 15.30 horas, y hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluyendo agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, que ha atendido a los dos heridos leves.

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido y garantizar la seguridad de la vía. Es por esto que la circulación ferroviaria permanece interrumpida en ambos sentidos entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del convoy.

Se ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares. Además, el incidente produce afectación a trenes de Cercanías de las líneas C-2, C-7 y C-8 con demoras y detenciones prolongadas, según apuntan las citadas fuentes ministeriales.