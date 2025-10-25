NNGG del PP denuncia «el deplorable estado» de estas infraestructuras ferroviarias de Guadalajara

Los presidentes de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha y de Madrid, José Luis Montalvo e Ignacio Dancausa, han denunciado «el deplorable estado» de las infraestructuras ferroviarias que unen Guadalajara con Madrid «y las numerosas incidencias que padecen prácticamente a diario los jóvenes que tienen que hacer uso de este medio de transporte para ir estudiar o trabajar».

Los líderes de la formación juvenil han hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Guadalajara donde han criticado que el ministro responsable del área, Óscar Puente, esté más pendiente de sus redes sociales, «en vez de trabajar, de proponer y de buscar soluciones».

Con sus declaraciones y «salidas de tono», «nos deja bien claro que poco, por no decir nada, le importan los problemas de los ciudadanos. Al ministro le gusta más el barro y la política sucia, a la que nos tiene acostumbrados el PSOE, que trabajar y facilitar la movilidad y acceso al transporte a la ciudadanía».

Pero desde NNGG –aseguran– no van a permitir «que este ministro siga haciendo dejación de funciones y vamos a exigirle que se deje de palabrería y bravuconerías y que comience a desempeñar las responsabilidades para las que fue nombrado». «Ya está bien de eludir sus compromisos, es momento de que dé la cara y explique por qué no ha hecho absolutamente nada desde que es ministro».

Montalvo ha aseverado que el tren entre Guadalajara y Madrid se ha convertido en el espejo de un país que llega tarde. «Tarde a trabajar, tarde a estudiar, tarde a vivir. No es fatalidad: es negligencia. El Gobierno de Page calla, el ministro tuitea y nuestros jóvenes esperan en el andén. Esa es la fotografía de esta provincia».

El líder de la formación juvenil ha asegurado que cada amanecer, cientos de chicos y chicas de Guadalajara suben a un Cercanías «atestado para ganarse la vida en Madrid porque aquí, en Castilla-La Mancha, se les niega la oportunidad. Perder cinco, diez o treinta minutos no es una anécdota: es perder entrevistas, horas extra, clases, conciliación y salario».

El presidente regional de NNGG ha acusado de este grave deterioro a la Junta «por renunciar a reclamar con firmeza y a un Ministerio de Transportes que confunde gestión con propaganda. La Junta mira para otro lado; y el ministro mira su móvil».

Montalvo también se ha referido a otra decisión que «agrava el abandono» del Gobierno de España suprimiendo 28 paradas de autobús en esta provincia. Esta decisión «significa la desconexión para nuestros pueblos, pérdida de clientes para el comercio local, más dificultad para llegar a un centro de salud, a un instituto, a un polígono industrial o a la estación de tren. Significa perjuicio para estudiantes, mayores y trabajadores sin coche. Significa que la España interior paga otra vez la factura: menos autobuses, menos trenes, menos oportunidades».

DETERIORO DEL SERVICIO PÚBLICO DE CERCANÍAS

Por su parte, el presidente de NNGG Madrid, Ignacio Dancausa, ha asegurado que hoy «uno de los problemas más graves que está sufriendo la juventud» tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha es el deterioro del servicio público de Cercanías y la falta de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Dancausa ha acusado al Ejecutivo central de «castigar a los jóvenes de Madrid porque no le votan, y a los de Castilla-La Mancha porque cada vez le votan menos», asegurando que el Gobierno socialista «ha decidido abandonar a los jóvenes que no le resultan rentables electoralmente».

«La palabra que mejor define a este Gobierno es degradación. Degradación de España, degradación de los servicios públicos y degradación de las oportunidades de los jóvenes. Con récord histórico de recaudación, cada vez nos quitan más dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, los servicios son peores», ha afirmado el líder de la formación juvenil en la Comunidad de Madrid.

Así, ha incidido en que el Cercanías debería ser el medio de transporte más fiable, el que menos incidencias sufre, «pero hoy es el que más problemas presenta», ya que «el Gobierno no invierte ni se preocupa porque los jóvenes lleguen a tiempo a su trabajo o a la universidad, y eso es una muestra del abandono que sufrimos».

«Si los jóvenes de Castilla-La Mancha echan a Emiliano García-Page y los jóvenes de toda España echan a Pedro Sánchez, el Cercanías se mejorará. Con gobiernos del Partido Popular se harán las inversiones necesarias para que la gente pueda llegar a su trabajo y desarrollar su vida con normalidad», ha afirmado.

Por último, ha subrayado que «el Gobierno actual expolia a quienes trabajan con más impuestos y, con el dinero que cada vez nos quita más, ofrece cada vez menos servicios. Para que los jóvenes recuperemos oportunidades y futuro, es fundamental echar a Pedro Sánchez y a Emiliano García-Page».