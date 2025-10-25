La conocida ‘Supernanny’ estará en Guadalajara

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su intervención en el programa de televisión ‘Supernanny’, impartirá en Guadalajara una charla dirigida a familias y educadores con el objetivo de prevenir el consumo prematuro de alcohol en menores de edad.

Esta actividad está comprendida dentro de las actividades de la Red Menores ni una Gota, de la que el Ayuntamiento de Guadalajara forma parte desde el 2025. ‘Menores ni una Gota’ es una red colaborativa que cuenta con más de 300 entidades públicas y privadas, todos unidos bajo el mismo objetivo que los menores no beban ni una gota de alcohol. Gracias a ello, se ha llegado a más de 90.000 familias que han participado en estos talleres para familias.

El encuentro tendrá lugar el 11 de noviembre en la sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo a las 18.00 horas. El encuentro será gratuito hasta cubrir el aforo de la sala, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Para asistir solamente hay que inscribirse en la web https://www.menoresniunagota.es/familias/registro-encuentro?… y se recibirá un mail de confirmación de asistencia junto con un código QR que habrá que mostrar al acceso.