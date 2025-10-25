El Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha en Guadalajara rinde un homenaje póstumo a una figura muy especial

El Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha (IEN) ha sido, un año más, el escenario de la celebración del Día del Daño Cerebral Sobrevenido para visibilizar las consecuencias de este tipo de daño y valorar el trabajo que se realiza para que las personas con daño cerebral puedan reincorporarse a su vida social, familiar y laboral de la forma más normalizada posible.

Una jornada dirigida a pacientes y familiares para dar a conocer el trabajo de rehabilitación multidisciplinar que se realiza en el centro para devolver la máxima autonomía y calidad de vida a las personas que sufren un daño cerebral, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Este año la celebración ha estado marcada por el recuerdo al doctor Antonio Yusta, fallecido en marzo. Todos los presentes han rendido un cálido homenaje a quien ha sido jefe de Neurología del Hospital de Guadalajara y del IEN. El acto ha contado con la presencia de los familiares del doctor Yusta y también de muchos de sus compañeros tanto en el IEN como en el hospital.

La delegada de Sanidad, Pilar Cuevas, la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, y el comisionado para la Accesibilidad en Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, han abierto la jornada junto a la jefa del servicio de Rehabilitación de la GAI de Guadalajara, Lourdes Gil, y la neuróloga María Jesús Sánchez. En el inicio del acto han tenido, en su nombre y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, palabras de reconocimiento y gratitud para Antonio Yusta.

La delegada ha recordado la frase del doctor Yusta de que «una vida salvada merece ser vivida». Ha incidido en que su empeño «dio oportunidades de vida a cientos de pacientes» y que gracias a su afán por divulgar conocimiento «seguirá dándolas a los actuales y futuros usuarios del IEN».

Pilar Cuevas ha agradecido el trabajo de todas las personas que integran el IEN, que hacen posible que el centro «esté preparado para atender, rehabilitar y reconfortar», y ha destacado el papel que desempeñan las familias y entidades como la Asociación de Daño Cerebral (ADACE) por su apoyo a los pacientes durante su recuperación.

Por su parte, Elena Martín se ha referido a Antonio Yusta como «un profesional ejemplar, un neurólogo comprometido y un compañero muy querido». La gerente ha subrayado su dedicación a los pacientes y su empeño continuo para ofrecer la mejor atención para que las personas con daño cerebral tuvieran el mejor pronóstico, la mejor calidad de vida y la mayor autonomía.

Este empeño, ha señalado, tuvo mucho que ver con la puesta en marcha del IEN y también con la creación en 2023 de la nueva Unidad de Ictus en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Durante su intervención, José Luis Escudero ha resaltado la entrega de Antonio Yusta y también la de todos los profesionales del IEN y la Unidad de Daño Cerebral.

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de adaptar entornos, productos y servicios para que sean comprensibles para personas con dificultades de concentración, memoria o comunicación, y ha apuntado que el compromiso del Gobierno regional para garantizar la accesibilidad se materializará esta legislatura con la aprobación de la nueva Ley de Accesibilidad Universal.

ACCESIBILIDAD

En materia de accesibilidad, también se ha referido al proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’ que se lleva a cabo junto a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha para facilitar la práctica deportiva inclusiva.

Precisamente, la jornada ha dedicado un apartado al montañismo inclusivo y el ‘Daño Cerebral sin techo’ para facilitar la práctica deportiva a estos pacientes. Para ello ha contado con la participación de vicepresidente de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y se ha hecho una demostración con la silla eléctrica monorrueda empleada para que personas con problemas de movilidad vivan la experiencia de subir al Ocejón.

Asimismo, pacientes y profesionales del centro han representado una obra teatral y la jornada ha concluido con un aperitivo y una visita en la que los familiares han conocido las instalaciones, las terapias y las actividades que se realizan en la Unidad de Daño Cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas.

El Daño Cerebral Sobrevenido es una lesión repentina en el cerebro que puede estar provocada por un ictus, un traumatismo craneoencefálico, anoxias cerebrales o tumores. Esta lesión deriva en una disfunción o discapacidad con una merma importante en la autonomía y calidad de vida de las personas que lo sufren y un gran impacto en su entorno.

Desde su puesta en marcha en 2011, el IEN es un centro de referencia regional para la rehabilitación integral de los pacientes que sufren daño cerebral sobrevenido. En el centro se desarrolla un trabajo multidisciplinar del que forman parte profesionales médicos y enfermeros de las especialidades de Neurología y Rehabilitación pero también neuropsicólogos, psicológos, trabajadores sociales, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, así como personal de gestión y de administración y servicios, para dar una atención personalizada a cada paciente.