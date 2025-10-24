Óscar Puente estará este lunes en la provincia de Guadalajara

Óscar Puente presidirá este lunes el acto por el 50 aniversario del Observatorio de Yebes

infoCLM Send an email 24 octubre, 2025 - 14:22
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Jesús Hellín - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside este próximo lunes, 27 de octubre, el acto de celebración del 50 aniversario del Observatorio de Yebes (Guadalajara), perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.

Este centro es un «buque insignia» de la ciencia española que ha tenido una enorme contribución a la astronomía, la geodesia espacial y la observación de la Tierra, según ha informado el Ministerio.

El ministro visitará las instalaciones y el radiotelescopio de este observatorio y posteriormente realizará una invitación abierta a los invitados y los medios de comunicación.

infoCLM Send an email 24 octubre, 2025 - 14:22
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba