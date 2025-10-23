La última hora sobre los dos detenidos por un apuñalamiento en Guadalajara

Los dos detenidos en Guadalajara por el apuñalamiento de un hombre de 39 años ocurrido el domingo 19 de octubre han quedado en libertad con cargos, por un posible homicidio en grado de tentativa tras prestar declaración ante el juez.

Ambos pasaron a disposición judicial este martes 21 de octubre, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara, en funciones de guardia.

Tras tomarles declaración, la juez de guardia decretó para ambos libertad provisional, según ha informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a EFE.

Estas mismas fuentes han que, como medidas cautelares se ha prohibido a ambos acercarse al perjudicado a una distancia inferior a 500 metros y también se les ha prohibido a ambos la comunicación con la víctima, incluyendo encuentros casuales.

Además, como medidas cautelares para 1 de ellos se determinó la obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

La causa sigue instruyéndose en sede judicial.

Ambos fueron detenidos el pasado domingo por su implicación en una agresión con arma blanca al mediodía de ese día en la calle Francisco Aritio.

La víctima, según informó el 112, era un hombre de 39 años que tuvo que ser trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara.