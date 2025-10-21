Terrible suceso; disparan a tres menores en un colegio de Guadalajara

Investigan el disparo de perdigones contra tres menores en un colegio de Guadalajara

infoCLM Send an email 21 octubre, 2025 - 16:57
Agente de la Guardia Civil / Foto: Guardia Civil / Europa Press

La Guardia Civil de Azuqueca de Henares investiga el disparo de unos perdigones que impactaron contra tres menores de entre 10 y 11 años en el patio Colegio Público de Infantil y Primaria Gloria Fuertes de Villanueva de la Torre (Guadalajara).

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a EFE, la dirección del centro ha puesto una denuncia por el disparo de perdigones por parte de un desconocido desde el exterior y que impactó en los menores, que se encontraban en el recreo, causándoles heridas leves.

Estas mismas fuentes señalan que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. 

infoCLM Send an email 21 octubre, 2025 - 16:57
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba