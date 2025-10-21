Terrible suceso; disparan a tres menores en un colegio de Guadalajara

La Guardia Civil de Azuqueca de Henares investiga el disparo de unos perdigones que impactaron contra tres menores de entre 10 y 11 años en el patio Colegio Público de Infantil y Primaria Gloria Fuertes de Villanueva de la Torre (Guadalajara).

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno a EFE, la dirección del centro ha puesto una denuncia por el disparo de perdigones por parte de un desconocido desde el exterior y que impactó en los menores, que se encontraban en el recreo, causándoles heridas leves.

Estas mismas fuentes señalan que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.