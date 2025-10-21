Reabre un lago de Guadalajara tras una cuarentena por gripe aviar en los patos

El Ayuntamiento de Yebes (Guadalajara) ha anunciado este martes en sus redes sociales que el lago del parque de Valdeluz, donde se detectaron varios patos con gripe aviar el pasado septiembre, ha reabierto al público tras pasar la cuarentena protocolaria.

El pasado 17 de septiembre el Gobierno de Castilla-La Mancha informaba de que había activado el protocolo de sanidad animal tras detectar patos con gripe aviar en este lugar, por lo que se procedió al cierre del parque.

“Tras pasar el periodo de cuarentena indicado por Medio Ambiente y tras detectarse nuevos casos ni muertes de animales se procede a abrir el parque del Lago de Yebes recordando que no se debe alimentar a los animales”, señala el Consistorio, que ha confiado recuperar la normalidad en este espacio municipal.