Muestran su rechazo al cierre de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara

UGT Servicios Públicos ha muestrado su rechazo al cierre producido este martes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara. El sindicato se ha concentrado junto a los trabajadores para, una semana más, mostrar su disconformidad con la medida y con el traslado de todos los pacientes a la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete.

Explica en nota de prensa que desde mañana todos los profesionales de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica –alrededor de 40 personas entre enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, celadores, terapeutas…– prestarán su servicio en el Hospital de Guadalajara.

UGT valora la «excelente labor» desempeñada por estos trabajadores y trabajadoras y respondiendo a las declaraciones de la gerente del área integrada de Guadalajara en las que afirmaba que esta unidad estaba sobredimensionada en cuanto a su plantilla, el sindicato apunta que eso no justifica el cierre, ya que la solución podría haber pasado por ajustar el número de profesionales.

Además, este martes los trabajadores y trabajadoras de la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete han vuelto a salir a la calle para denunciar la falta de medios y de personal que sufre el centro. Exigen la cobertura inmediata de vacantes, más ahora con el traslado de estos pacientes.