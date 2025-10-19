La última hora sobre la agresión con arma blanca en Guadalajara

Efectivos de la Policía Nacional han detenido este domingo a dos personas en relación a la agresión con arma blanca a un hombre de 39 años que ha sido hospitalizado.

Fuentes de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press la detención en el lugar de los hechos, tras registrarse la agresión sobre las 12.20 horas en la calle Francisco Aritio.

Además de la Policía Nacional, ha sido preciso requerir la asistencia de una UVI móvil que ha trasladado al hombre herido al Hospital Universitario de Guadalajara.