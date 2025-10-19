La última hora sobre la agresión con arma blanca en Guadalajara

infoCLM Send an email 19 octubre, 2025 - 17:36
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Efectivos de la Policía Nacional han detenido este domingo a dos personas en relación a la agresión con arma blanca a un hombre de 39 años que ha sido hospitalizado.

Fuentes de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press la detención en el lugar de los hechos, tras registrarse la agresión sobre las 12.20 horas en la calle Francisco Aritio.

Además de la Policía Nacional, ha sido preciso requerir la asistencia de una UVI móvil que ha trasladado al hombre herido al Hospital Universitario de Guadalajara.

infoCLM Send an email 19 octubre, 2025 - 17:36
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba