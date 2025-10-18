75 aniversario de esta hermandad de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asistido este sábado a la misa solemne celebrada en la iglesia de Santiago Apóstol con motivo del 75 aniversario de la Hermandad de María Santísima de la Esperanza Macarena, una de las cofradías más representativas de la ciudad.

El templo, sede canónica de la hermandad, ha acogido a numerosos hermanos, devotos y representantes de otras cofradías de Guadalajara, así como de hermandades amigas procedentes de Alcalá de Henares y Sevilla, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Para la ocasión, toda la entrada de la iglesia, conocida como plazuela de Santa Clara, ha sido engalanada con esmero, creando un ambiente solemne y festivo que ha acompañado el desarrollo de los actos.

Durante la eucaristía, celebrada a las 12.00 horas, se ha realizado una emotiva ofrenda en memoria de los hermanos difuntos, y se han entregado placas conmemorativas como muestra de reconocimiento a los cofrades más significados, camareras de la Virgen, sacerdotes, monaguillos y hermanos mayores de otras cofradías.

La alcaldesa ha recibido también una placa de agradecimiento por parte de la Hermandad, en un gesto que ha querido devolver con palabras de afecto y felicitación al hermano mayor, Rubén Contera, y a todos los miembros de la cofradía «por mantener viva la devoción, el compromiso y el legado de esta imagen tan querida en Guadalajara».

Los actos conmemorativos continúan con la procesión extraordinaria del paso de María Santísima de la Esperanza Macarena, con inicio a las 17.00 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol y recorrerá las calles del centro histórico en un itinerario especial que rememora el tradicional recorrido del Miércoles Santo, con algunas novedades en su trayecto.

UNA HISTORIA DE FE Y TRADICIÓN

La Hermandad de la Esperanza Macarena de Guadalajara fue fundada en el año 1950, por el sevillano Andrés Luna Enríquez, entonces presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Guadalajara.

Desde entonces, ha mantenido una intensa actividad religiosa y cultural, siendo protagonista cada Semana Santa en la ciudad.

Su sede, la iglesia de Santiago Apóstol, ha sido testigo de generaciones de cofrades que han contribuido a engrandecer el patrimonio espiritual y artístico de Guadalajara.

En estos 75 años, la Hermandad ha consolidado su papel como referente de fe, tradición y compromiso social, con una imagen titular que despierta profunda devoción entre los vecinos.