Lo apalean hasta la muerte en Guadalajara

Dos personas están siendo investigadas por este atroz suceso, el cual se ha cometido en Guadalajara.

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos varones de 40 y 49 años de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de maltrato animal. Habrían sido los responsables de la muerte de un perro tras apalearlo hasta la muerte.

Los hechos que han motivado estas investigaciones tuvieron lugar cuando una Patrulla del Seprona se dirigió a prestar auxilio al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921 en el término municipal de Horche. Al ser identificado los agentes pudieron comprobar que presentaba restos de sangre en sus vestimentas, mostrándose en todo momento muy nervioso ante sus requerimientos.

Por este motivo, procedieron al registro del vehículo localizando en el maletero una bolsa y en su interior, el cadáver de un perro de raza pastor alemán que presentaba un importante traumatismo en la cabeza.

Tras una laboriosa investigación se pudo establecer que el dueño del animal habría encargado a otra persona que se deshiciera del perro y posteriormente le extrajeron el microchip para dificultar la identificación del propietario.

Los delitos de maltrato animal en Guadalajara

Aunque la tendencia se ha reducido considerablemente en los ultimos años, estas situaciones de maltrato animal con manifestaciones de crueldad o ensañamiento hacia los animales, muchas de ellas con resultado de muerte, se siguen produciendo en algunos lugares de nuestra geografía.

El Seprona de la Guardia Civil de Guadalajara trabaja diariamente para que los responsables de las mismas sean puestos a disposición judicial y los animales puedan tener una segunda oportunidad.

Las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos están recogidas en el artículo 340 del Código Penal y llevan aparejadas penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.

Por otro lado, la tenencia de los animales domésticos está regulada en las diferentes legislaciones de las Comunidades Autónomas, donde se específica todo lo referente a sus cuidados, higiene, documentación, vacunaciones así como la tipificación de las infracciones y sus sanciones.

Para garantizar el control y protección de los animales de compañía existen normas dictadas por la Administración Central, Autonómica y local. Los responsables de los animales son los dueños o los poseedores que por tanto, tienen la obligación de cumplir la normativa.