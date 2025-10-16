Advierten que el nuevo aparcamiento del Polígono del Henares es «peligroso» 

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz, ha advertido este jueves de que el nuevo aparcamiento del Polígono del Henares es «peligroso» y no está adaptado para los coches.

De Luz ha acudido a observar las obras realizadas en este aparcamiento un día después de que se abriera al público. Nada más llegar, según ha denunciado, cuatro vehículos estaban «bloqueados».

«Guadalajara, con Guarinos, es la ciudad de las chapuzas. Ayer Guarinos vino a inaugurar este aparcamiento, que supuestamente iba a mejorar la movilidad y estamos viendo como el aparcamiento no tiene ni bordillos ni protecciones para que los coches no se vayan hacia atrás, ni sin señalización en la vía, además de una visibilidad muy escasa y peligrosa a la entrada y salida del aparcamiento», ha señalado de Luz.

Al dar marcha atrás, como el aparcamiento se ha levantado sobre un terreno de grava y hay una diferencia de altura considerable, varios vehículos se han quedado atrapados, ha afirmado la socialista.

De este modo, De Luz ha lamentado que ayer se inaugurar este aparcamiento y hoy «hemos visto que es peligroso y no está adaptado para los coches». «Estos son los proyectos de Guarinos».

«Para un proyecto propio que tienen, un proyecto propio que inauguran, este es el resultado. Un aparcamiento que no va a mejorar la movilidad más allá de mejorar la movilidad de las grúas de esta ciudad que van a tener que venir hoy aquí a este aparcamiento a tener que sacar a estos coches».