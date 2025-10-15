Atraco a punta de pistola; el capítulo de miedo vivido en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras ser sorprendido en el interior de una sala de apuestas deportivas cuando pretendía cometer un atraco intimidando a una empleada con una pistola simulada.

Los hechos ocurriendo en la madrugada del sábado 4 de octubre, cuando el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil 062, recibió un aviso alertando de la presencia en de un individuo encapuchado que podría estar cometiendo un robo en el interior del establecimiento, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

De forma inmediata, una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Azuqueca de Henares se desplazó al local, donde sorprendió a un varón encapuchado que trataba de abandonar una habitación portando una bolsa. Los agentes consiguieron reducirlo e inmovilizarlo procediendo a su detención.

En el interior del local se encontraba una trabajadora que, tras ser intimidada con una pistola, fue obligada a abrir la caja fuerte y entregar el dinero.

En el transcurso de la intervención policial, se recuperó una bolsa que contenía dinero en metálico y un pasamontañas.

También se aprehendió un arma que se comprobó que se trataba de una réplica simulada.

El detenido, de 43 años y de nacionalidad española, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales.

En esta operación se contó con la colaboración de la Policía Local de Azuqueca de Henares.