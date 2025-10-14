Trifulca que termina de la peor manera para un joven de 18 años en Guadalajara

Un joven de 18 años ha resultado herido por arma blanca en el transcurso de una riña registrada a última hora de este lunes en Guadalajara, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Guadalajara en una ambulancia.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 22:30 horas de este lunes se ha produjo una riña en el Parque de la Amistad, en la que un joven de 18 años resultó herido en un brazo con un arma blanca.

El joven fue atendido en el lugar y trasladado al Hospital de Guadalajara en una ambulancia de soporte vital. Al lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Policía Local y Nacional.