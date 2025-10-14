Desarticulada una red criminal dedicada al tráfico de drogas en la Cañada Real y con relaciones en Guadalajara

La Guardia Civil ha detenido a diez personas y desarticulado una red criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en la Cañada Real y en varios municipios de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Guadalajara, donde han incautado más de mil plantas de marihuana y 15.000 euros en efectivo.

La operación se ha saldado con la detención de diez personas, acusadas de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otros supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil.

La investigación comenzó a finales de 2024 cuando, gracias a la colaboración ciudadana, se descubrió una plantación interior de cannabis en el Sector V de la Cañada Real cultivada por dos individuos, que empezaron a ser investigados junto a su círculo cercano.

Tras las primeras pesquisas se descubrió un grupo criminal integrado por diez personas de la misma familia, por lo que el 23 de septiembre se practicaron once registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Rivas-Vaciamadrid, Estremera, San Martín de la Vega y Fuentidueña del Tajo e Illena (Guadalajara).

En ellos se intervinieron 239 gramos de cocaína, 3,94 gramos de heroína, 110 gramos de MDMA, 1.085 plantas de cannabis, 784 gramos de picadura de marihuana, 194 gramos de hachís y 15.930 euros en metálico, once armas de fuego, así como un total de 513 cartuchos y 2 cajas de munición.

Además, la red contaba con un amplio número de vehículos estacionados en distintas parcelas de la Cañada Real y utilizaban a menores de edad para realizar los desplazamientos de la sustancia estupefaciente por carretera.