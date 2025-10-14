Acuerdo para reconstruir el puente entre estos pueblos de Guadalajara

Los alcaldes de Villares de Jadraque, Fidel Paredes, y de Zarzuela de Jadraque, Miguel Ángel Moreno, han sido recibidos este martes por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, con el fin de acordar una solución que permita reconstruir el puente situado en el camino que une ambas localidades en el menor plazo posible, siguiendo todos los cauces administrativos necesarios.

En la reunión, celebrada en la sala de comisiones de la Diputación, han participado también el diputado provincial de Relaciones Institucionales, Mariano Escribano, y el delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Rubén García.

Los alcaldes han aceptado la propuesta formulada por José Luis Vega, que garantiza el apoyo tanto de la Diputación como del Gobierno regional para que ambos ayuntamientos desarrollen los pasos administrativos necesarios, ya que el puente es de titularidad municipal compartida, y para su posterior ejecución, una vez que el proyecto para llevar a cabo la obra cuente con todas las autorizaciones.

El primer paso para iniciar el proceso que lleve a la reconstrucción del puente se dará en el pleno que la Diputación celebrará este viernes, 17 de octubre, se incluirán por procedimiento de urgencia, en la modificación de crédito que ya estaba prevista, sendas partidas de 15.000 euros, una para cada uno de los ayuntamientos, para que estos puedan contratar los servicios de una empresa que redacte el proyecto técnico de la obra con todos los estudios necesarios y documentación preceptiva y realice también la tramitación de permisos ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El puente que se hundió a causa de las fuertes lluvias del pasado 8 de marzo está situado exactamente en el límite de los términos municipales de Villares y de Zarzuela de Jadraque, por lo que ambos ayuntamientos comparten al cincuenta por ciento su titularidad, pero carecen de recursos propios suficientes para su reconstrucción, ha informado la Diputación en un comunicado.

El motivo de que sean los ayuntamientos quienes contraten directamente estos servicios es que, de esa forma, se agilizan los plazos para la redacción del proyecto, ya que si esta fase del procedimiento se encargase a la Diputación y/o a la Junta de Comunidades se requeriría una delegación de competencias previa por parte de los municipios que dilataría todo el proceso.

De cara a la redacción del proyecto técnico y elaboración de toda la documentación necesaria, los ayuntamientos de Villares de Jadraque y de Zarzuela de Jadraque cuentan ya con la memoria elaborada el pasado verano por la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades en Guadalajara que puede servir como base de referencia.

Pero ahora es necesario que la empresa que contraten los pueblos realice todos los estudios necesarios para establecer la solución técnica más adecuada y determinar todos los aspectos de un proyecto técnico que pueda ser aprobado y autorizado por la CHT.

En la reunión también se ha expresado el compromiso de la Diputación y del Gobierno regional para que, una vez que el proyecto técnico esté aprobado y cuente con todos los informes favorables medioambientales y de la CHT, la ejecución de la obra de reconstrucción del puente cuente también con el apoyo económico de ambas administraciones.