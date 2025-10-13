Preocupa la situación del juzgado de Guadalajara

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha apuntado que preocupa «sobremanera» la situación del juzgado de Guadalajara con competencia en violencias contra la mujer, y es que se ha intentado tramitar otro nuevo refuerzo en esta instancia, lo cual está resultando complicado, porque según su relato, primero «tiene que haber un compañero dispuesto a suplir voluntariamente ese juzgado» que sería, en todo caso, si relevación de sus funciones.

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que de esta forma, quien se haga cargo de estos asuntos no podría liberarse de los suyos propios, algo que dificulta la elección de quien puede asumir las causas sobre violencia machista, ya que «no todo el mundo está dispuesto a echarse sobre el hombro más asuntos».

Con este escenario, se está intentando localizar a un candidato o candidata, algo que ya va por la tercera vez que se pretende. «Hemos publicado más de una vez los candidatos que se presentaban, pero tenían sus órganos muy sobrecargados, y por eso el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial no es favorable».

Así, la clave del problema está en que, si bien hasta dos candidatos han planteado su disposición para afrontar las causas por violencia machista en Guadalajara, no se ha dado el visto bueno. «Estamos intentando buscar algún candidato», afirma, algo que se realiza por tercera vez

Toca ahora que la Inspección de luz verde una vez valore las condiciones del juzgado del que el candidato es titular, para ver si se le pudiera relevar de sus actuales funciones.

«Quiero mantener el optimismo y que se entienda la especial situación en la que nos encontramos. Es un juzgado muy sobrecargado con arreglo a la propia sustitución de sus asuntos, y además hay más violencia. Hasta el 31 de diciembre no tendremos plaza especializada, por lo que este refuerzo se necesita más», ha zanjado al respecto.

PULSERAS ANTI MALTRATO SIN FALLOS EN C-LM

Sobre la reciente polémica del mal funcionamiento de las pulseras anti maltrato, ha asegurado no tener «ningún dato estadístico» que deje claro que han existido fallos en Castilla-La Mancha.

Aunque pueda haber «problemas puntuales» relacionados con el aspecto tecnológico o con «fallos de cobertura», ha pedido concienciar a la sociedad de que se trata de solo uno de los mecanismos de protección que se pueden poner a disposición de las víctimas.

En esta línea, es partidaria de «invertir más dinero en seguridad y prevención» para mejorar la lucha contra el problema estructural de la violencia machista.

Una violencia que, tal y como ha dejado claro ante negacionistas, «existe, porque ahí están los datos y el número de mujeres asesinadas».

«Hay posturas negacionistas se asientan en negar que exista un problema de discriminación en esos actos de violencia», apunta, lamentando que no se entiende la «percepción subjetiva» de quien no asimila como violencia contra la mujer «insultos o amenazas» a su pareja.

CAMBIO MODELO DE INSTRUCCIÓN

La presidenta del TSJCM se ha pronunciado sobre la posibilidad de reformas legislativas encaminadas al cambio de modelo en la fase de instrucción de las causas para que el Ministerio Fiscal pueda asumirlo.

Entiende que tanto el sistema de la instrucción por juez, como el sistema de la instrucción por fiscal, «lo que tienen que estar es dotados de las garantías suficientes». «El doble sistema, a veces de revisión, primero fiscal, luego juez, a lo mejor alargara sobremanera la instrucción», asevera Astray.

Aunque tomar la decisión es una «cuestión de política legislativa» que de momento «no compete» al Poder Judicial, asegura que «en algún momento hay que dar ese salto».

Pero si el Ministerio quiere dar alguna vez ese salto, «tiene que hacerlo con un armazón de todas las garantías para la necesaria independencia del Ministerio Fiscal».